Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 3.431 contagi e 7 morti. A Roma 1.713 nuovi casi (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 3.431 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 6.571 tamponi molecolari e 19.859 antigenici con un tasso di positività al 12.9%. I casi a Roma città sono a quota 1.713. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 669 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 2 sono 506 i nuovi casi e 2 i decessi nelle Ultime 24 ore; nella Asl Roma 3 sono 538 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 185 i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 3.431 ida Coronavirus, 13 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7. Nelle24 ore sono stati processati 6.571 tamponi molecolari e 19.859 antigenici con un tasso di positività al 12.9%. Icittà sono a quota 1.713. Nel dettaglio, nella Asl1 sono 669 ie 1 decesso; nella Asl2 sono 506 ie 2 i decessi nelle24 ore; nella Asl3 sono 538 ie 1 decesso; nella Asl4 sono 185 i ...

