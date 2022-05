Ultime Notizie – covid oggi italia news ultime notizie omicron 4 5 (Di venerdì 13 maggio 2022) “In italia il 3 maggio scorso la variante omicron” del covid-19 “aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2 predominante” a sfiorare il 94% “e la presenza di alcuni casi delle sottovarianti BA.4 e BA.5”. E’ la fotografia scattata dalla flash survey condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Per l’indagine rapida è stato chiesto ai laboratori di regioni e province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi covid-positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione richiesto è stato scelto da Regioni/Pa in maniera casuale fra i campioni positivi, garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. Hanno partecipato alla survey tutte le Regioni/Pa, per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) “Inil 3 maggio scorso la variante” del-19 “aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2 predominante” a sfiorare il 94% “e la presenza di alcuni casi delle sottovarianti BA.4 e BA.5”. E’ la fotografia scattata dalla flash survey condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Per l’indagine rapida è stato chiesto ai laboratori di regioni e province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi-positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione richiesto è stato scelto da Regioni/Pa in maniera casuale fra i campioni positivi, garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. Hanno partecipato alla survey tutte le Regioni/Pa, per ...

