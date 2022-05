Ultime Notizie – Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, venerdì 13 maggio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia mentre calano contagi e morti (report Gimbe). Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione: VENETO Sono 3.614 i nuovi contagi da Covid in Veneto secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 13 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale dei casi da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilcon i numeriindi, venerdì 132022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia mentre calanoe morti (report Gimbe). Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione: VENETO Sono 3.614 i nuovidain Veneto secondo i dati dell’ultimodi, 13. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale dei casi da ...

