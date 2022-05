Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 1.194 nuovi contagi e 3 morti: bollettino 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 1.194 (su 5.942 tamponi effettuati) i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 maggio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano 3 morti (per un totale di 2.548 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.465 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 205) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 1.194 (su 5.942 tamponi effettuati) ida coronavirus132022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano 3(per un totale di 2.548 decessi). Il, inoltre, registra -1.465 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 205) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

