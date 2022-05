Ultime Notizie – Covid Italia, report Iss: Rt stabile, cala l’incidenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Covid in Italia, resta stabile a 0,96 l’indice Rt mentre l’incidenza cala da 559 a 458 casi su 100mila abitanti. L’occupazione delle terapie intensive scende inoltre al 3,4%, quella delle aree mediche scende al 12,6%, mentre nessuna regione è classificata a rischio alto. Questi i dati principali contenuti nell’ultimo report settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in base al monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia ministero della Salute e Iss. RT stabile “Nel periodo 20 aprile-3 maggio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,89-1,01), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022)in, restaa 0,96 l’indice Rt mentreda 559 a 458 casi su 100mila abitanti. L’occupazione delle terapie intensive scende inoltre al 3,4%, quella delle aree mediche scende al 12,6%, mentre nessuna regione è classificata a rischio alto. Questi i dati principali contenuti nell’ultimosettimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in base al monitoraggio-19 della Cabina di regia ministero della Salute e Iss. RT“Nel periodo 20 aprile-3 maggio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,89-1,01), sostanzialmenterispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della ...

