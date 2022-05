Ultime Notizie – Covid, Gassmann: “Sbagliato togliere mascherine al cinema dal 15 giugno” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Questo maledetto Covid ancora circola, quindi penso che sia giusto mantenere ancora le mascherine al chiuso e anzi, penso sia Sbagliato toglierle dalle sale dal 15 giugno, perché non è che il Covid ‘smette’ all’improvviso”. E’ l’opinione all’Adnkronos dell’attore e regista Alessandro Gassmann, ospite in questi giorni del ‘Riviera International Film Festival’, in corso a Sestri Levante, che è il primo festival di cinema a tornare totalmente in presenza. L’attore romano torna sul tema delle mascherine, che dalle sale cinematografiche -secondo le attuali disposizioni del Governo- non sono state ancora eliminate e saranno obbligatorie fino al 15 giugno. “Io sono sempre stato molto rigido da una vita sulle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) “Questo maledettoancora circola, quindi penso che sia giusto mantenere ancora leal chiuso e anzi, penso siatoglierle dalle sale dal 15, perché non è che il‘smette’ all’improvviso”. E’ l’opinione all’Adnkronos dell’attore e regista Alessandro, ospite in questi giorni del ‘Riviera International Film Festival’, in corso a Sestri Levante, che è il primo festival dia tornare totalmente in presenza. L’attore romano torna sul tema delle, che dalle saletografiche -secondo le attuali disposizioni del Governo- non sono state ancora eliminate e saranno obbligatorie fino al 15. “Io sono sempre stato molto rigido da una vita sulle ...

