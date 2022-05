Ultime Notizie – Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: ‘Frutto di un lavoro gigantesco’ (Di venerdì 13 maggio 2022) Due anni per portare a scaffale 5000 nuovi prodotti a marchio Coop innovando l’offerta del 50%. Questo il nuovo programma di Coop. Un investimento importante per garantire qualità e salvaguardia del potere d’acquisto in una congiuntura sempre più difficile. “Ciò che presentiamo oggi e che già i nostri soci e consumatori potranno vedere nei punti vendita dalle prossime settimane in avanti è frutto di un lavoro incredibile, sotterraneo, gigantesco che è partito più di un anno e mezzo fa nel post pandemia e che si protrae ancora oggi“, afferma Maura Latini, Amministratrice Delegata Coop Italia. “È un progetto di profondo cambiamento – spiega – realizzato grazie alle competenze di prodotto e di analisi presenti in Coop Italia e dalle competenze di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Due anni per portare a scaffale 5000 nuoviinnovando l’offerta del 50%. Questo il nuovo programma di. Un investimento importante per garantire qualità e salvaguardia del potere d’acquisto in una congiuntura sempre più difficile. “Ciò che presentiamo oggi e che già i nostri soci e consumatori potranno vedere nei punti vendita dalle prossime settimane in avanti è frutto di unincredibile, sotterraneo, gigantesco che è partito più di un anno e mezzo fa nel post pandemia e che si protrae ancora oggi“, afferma Maura, Amministratrice DelegataItalia. “È un progetto di profondo cambiamento – spiega – realizzato grazie alle competenze di prodotto e di analisi presenti inItalia e dalle competenze di ...

