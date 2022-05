Ultime Notizie – Coop da il via rivoluzione, in 2 anni circa 5.000 nuovi prodotti del marchio (Di venerdì 13 maggio 2022) Coop dà il via alla rivoluzione del prodotto a marchio. Nell’arco di due anni a scaffale circa 5000 nuovi prodotti che innoveranno l’offerta del 50%. Cambiare totalmente il proprio posizionamento sul mercato, questo quanto ha deciso di fare Coop che sta per varare un’autentica rivoluzione dell’offerta del proprio prodotto a marchio. I numeri lo dimostrano. Nato più di 70 anni fa, attualmente la quota del prodotto Coop si aggira intorno al 30% con un fatturato di circa 3 miliardi di euro, di cui il 40% della parte alimentare proviene da filiere a completa tracciabilità, un unicum in Italia. L’attuale offerta prevede 15 linee dedicate alcune delle quali vantano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022)dà il via alladel prodotto a. Nell’arco di duea scaffale5000che innoveranno l’offerta del 50%. Cambiare totalmente il proprio posizionamento sul mercato, questo quanto ha deciso di fareche sta per varare un’autenticadell’offerta del proprio prodotto a. I numeri lo dimostrano. Nato più di 70fa, attualmente la quota del prodottosi aggira intorno al 30% con un fatturato di3 miliardi di euro, di cui il 40% della parte alimentare proviene da filiere a completa tracciabilità, un unicum in Italia. L’attuale offerta prevede 15 linee dedicate alcune delle quali vantano ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - VesuvioLive : Emergenza Cardarelli, De Luca: “Problema non campano ma dell’Italia, ovunque i pronto soccorsi sono in difficoltà” - zazoomblog : Ultime Notizie – Cida-Adapt: “‘Paradosso giovani’ calano numericamente ma non trovano lavoro” - #Ultime #Notizie… -