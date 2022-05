Ultime Notizie – Confindustria Nautica, a Roma faro su tematiche filiera, da mobilità fino a sostenibilità (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Economia del mare in tutte le sue declinazioni: dinamiche, tendenze, riforme, governance, mobilità e sostenibilità, turismo nautico, autonomia nazionale ed europea, prospettive di sviluppo. Questi i principali temi dell’evento di Confindustria trattati a Roma giovedì 12 e venerdì 13 concluso con un intervento del Presidente Bonomi. Nel corso dell’evento è stato presentato Progetto Mare, il rapporto strategico delle proposte, le analisi e gli approfondimenti sul tema dell’economia del mare del sistema Confindustria. Presenti all’evento i vertici di tutte le rappresentanze del cluster marittimo-portuale di Confindustria: Confitarma, Assonave, Confindustria Nautica, Federpesca, Federtrasporto, Assiterminal, Assomarinas, Unem, Federchimica – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Economia del mare in tutte le sue declinazioni: dinamiche, tendenze, riforme, governance,, turismo nautico, autonomia nazionale ed europea, prospettive di sviluppo. Questi i principali temi dell’evento ditrattati agiovedì 12 e venerdì 13 concluso con un intervento del Presidente Bonomi. Nel corso dell’evento è stato presentato Progetto Mare, il rapporto strategico delle proposte, le analisi e gli approfondimenti sul tema dell’economia del mare del sistema. Presenti all’evento i vertici di tutte le rappresentanze del cluster marittimo-portuale di: Confitarma, Assonave,, Federpesca, Federtrasporto, Assiterminal, Assomarinas, Unem, Federchimica – ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, le ultime da Castelvolturno: domani mattinata di riposto pe… - TuttoASRoma : ROMA-VENEZIA La conferenza integrale pre gara di Mourinho (VIDEO) -