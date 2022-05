Ultime Notizie – Carburanti, prezzi: benzina sale ancora, tonfo gasolio (Di venerdì 13 maggio 2022) Continuano a salire i prezzi della benzina, continuano a scendere quelli gasolio, sulla scia dell’andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati: ieri nuovo tonfo del gasolio, la cui quotazione in dollari per tonnellata è tornata da una settimana a questa parte sotto quella della benzina. Continuano i ribassi sui prezzi dei Carburanti gassosi, Gpl e metano. Brent in aumento a 109 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,831 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,834, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Continuano a salire idella, continuano a scendere quelli, sulla scia dell’andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati: ieri nuovodel, la cui quotazione in dollari per tonnellata è tornata da una settimana a questa parte sotto quella della. Continuano i ribassi suideigassosi, Gpl e metano. Brent in aumento a 109 dollari. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,831 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,834, ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - news24_inter : #Dybala vicino e assalto a #Zapata ?? - junews24com : Pogba Juve, il francese ha scelto: un solo club in cui vuole giocare -