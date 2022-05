Ultime Notizie – Benedusi compie 60 anni: “Fotografare il Papa, perché no?” (Di venerdì 13 maggio 2022) Gli fai notare che il 22 maggio compirà 60 anni eSettimio Benedusi ride: “Veramente? Accidenti”. A guardarlo, in effetti, non si direbbe. Il fotografo, nato a Imperia e cresciuto a pane e immagini, nella sua carriera lunga quasi mezzo secolo ne ha combinate di tutti i colori. “Oggi al Settimio ventenne direi ‘vai, fai tutto quello che vuoi, che va bene così'” ammette. Modelle, star del cinema, atleti, musicisti e artisti, Benedusi li ha ritratti tutti. Ieri le copertine delle riviste patinate, oggi ama definirsi ‘faccista’ e ‘bottegaio‘, come per il progetto ‘Ricordi? Ritratti fotografici stampati’, con il quale gira l’Italia immortalando gente comune. L’obiettivo? Offrire a chiunque il privilegio di avere un ritratto firmato. “Chi è Settimio? Sono solo un fotografo – si schermisce lui, parlando con l’AdnKronos -. Ho preso in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Gli fai notare che il 22 maggio compirà 60eSettimioride: “Veramente? Accidenti”. A guardarlo, in effetti, non si direbbe. Il fotografo, nato a Imperia e cresciuto a pane e immagini, nella sua carriera lunga quasi mezzo secolo ne ha combinate di tutti i colori. “Oggi al Settimio ventenne direi ‘vai, fai tutto quello che vuoi, che va bene così'” ammette. Modelle, star del cinema, atleti, musicisti e artisti,li ha ritratti tutti. Ieri le copertine delle riviste patinate, oggi ama definirsi ‘faccista’ e ‘bottegaio‘, come per il progetto ‘Ricordi? Ritratti fotografici stampati’, con il quale gira l’Italia immortalando gente comune. L’obiettivo? Offrire a chiunque il privilegio di avere un ritratto firmato. “Chi è Settimio? Sono solo un fotografo – si schermisce lui, parlando con l’AdnKronos -. Ho preso in ...

