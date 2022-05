Ultime Notizie – Anna Falchi: ”Bene Finlandia nella Nato a scopo preventivo, Russi ci tolsero tutto” (Di venerdì 13 maggio 2022) ‘‘Sono d’accordo sull’entrata della Finlandia nella Nato. Va fatto a scopo preventivo come ha fatto la Svezia”. Così all’Adnkronos la showgirl finlandese Anna Falchi sulla richiesta di adesione di Helsinki alla Nato. “Entrare nella Nato ci tutelerebbe – sottolinea – visto che ci siamo sempre difesi da soli. Mio nonno ha fatto due guerre contro la Russia – racconta la Falchi – ci hanno portato via la Carelia e nel ’39 ci hanno tolto tante città per cui noi finlandesi ce l’abbiamo a morte con i Russi perché ci hanno tolto tutto. Questa alleanza quindi ci tutelerebbe e ci metterebbe più al sicuro visto quello che sta succedendo in Ucraina”. (di Alisa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) ‘‘Sono d’accordo sull’entrata della. Va fatto acome ha fatto la Svezia”. Così all’Adnkronos la showgirl finlandesesulla richiesta di adesione di Helsinki alla. “Entrareci tutelerebbe – sottolinea – visto che ci siamo sempre difesi da soli. Mio nonno ha fatto due guerre contro laa – racconta la– ci hanno portato via la Carelia e nel ’39 ci hanno tolto tante città per cui noi finlandesi ce l’abbiamo a morte con iperché ci hanno tolto. Questa alleanza quindi ci tutelerebbe e ci metterebbe più al sicuro visto quello che sta succedendo in Ucraina”. (di Alisa ...

