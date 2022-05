Ue: a marzo produzione industriale in zona euro -1,8% su mese, -0,8% su anno (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - A marzo la produzione industriale ha registrato un calo dell'1,8% nella zona euro e dell'1,2% nell'Ue rispetto al mese di febbraio. E' quanto emerge dalle stime diffuse oggi dall'eurostat. A febbraio la produzione industriale aveva registrato un aumento dello 0,5% nella zona euro e dello 0,6% nell'Ue. Rispetto a marzo 2021 la produzione industriale ha registrato un calo dello 0,8% nella zona euro ma ha registrato un aumento dello 0,7% nell'Ue. Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Alaha registrato un calo dell'1,8% nellae dell'1,2% nell'Ue rispetto aldi febbraio. E' quanto emerge dalle stime diffuse oggi dall'stat. A febbraio laaveva registrato un aumento dello 0,5% nellae dello 0,6% nell'Ue. Rispetto a2021 laha registrato un calo dello 0,8% nellama ha registrato un aumento dello 0,7% nell'Ue.

