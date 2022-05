Ucraina, Zelensky: "Scorretto chiederci di cedere territori a Mosca" | Kiev: carri armati russi sparano ai civili | Michel (Ue): "Minacce ... (Di venerdì 13 maggio 2022) Draghi: 'Per la pace in Ucraina serve tavolo anche con Putin - Biden'. La Casa Bianca: 'Nessun intento aggressivo dall'espansione della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 13 maggio 2022) Draghi: 'Per la pace inserve tavolo anche con Putin - Biden'. La Casa Bianca: 'Nessun intento aggressivo dall'espansione della ...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - NicolaPorro : ?? In tempo di guerra, scatta la “censura”. Ecco cosa sta succedendo in #Ucraina ?? - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky a Porta a Porta: 'Sono pronto a parlare con Putin ma senza ultimatum. Ma la questione si complic… - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ PORTA A PORTA “ * PUNTATA DEL 12 MAGGIO 2022, « INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL’UCRAINA VOLODYMYR ZELENSKY… - SegatoMaurizio : RT @waltergianno: Le parole di #Zelensky a #portaaporta rafforzano la convinzione che c'è solo una parte giusta in questa guerra ed è quell… -