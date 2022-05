Ucraina ultime notizie. Borrell, l’Ue fornirà nuovi aiuti militari per 500 milioni euro (Di venerdì 13 maggio 2022) Ancora attacchi su Azovstal, con artiglieria e aerei. Kiev, russi hanno sparato a civili da tank a Kharkiv. Mosca: Occidente pronto a tutto per strangolare la Russia. Michel, inaccettabili minacce nucleari da Russia Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 13 maggio 2022) Ancora attacchi su Azovstal, con artiglieria e aerei. Kiev, russi hanno sparato a civili da tank a Kharkiv. Mosca: Occidente pronto a tutto per strangolare la Russia. Michel, inaccettabili minacce nucleari da Russia

Advertising

SkyTG24 : 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione… - repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Sono 31 i raid aerei russi compiuti nelle ultime 24 ore dalle forze armate di #Mosca nella regione di #Luhansk, nell'est… - Ragosta1Antonio : Guerra Ucraina Russia, in fiamme nave russa colpita vicino a Isola dei Serpenti. DIRETTA | Sky TG24 -