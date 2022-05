Ucraina: soldati russi colpiscono alle spalle due civili disarmati (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ennesimo orrore di guerra ritratto da un video pubblicato dalla Cnn. Le immagini trasmesse dall’emittente statunitense mostrano due civili, proprietario e custode di una concessionaria alle porte di Kiev, colpiti alle spalle dai soldati russi. Il proprietario muore sul colpo, mentre il custode, ferito a una gamba, riesce a chiedere aiuto all’esercito ucraino. Tutto inutilmente, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ennesimo orrore di guerra ritratto da un video pubblicato dalla Cnn. Le immagini trasmesse dall’emittente statunitense mostrano due, proprietario e custode di una concessionariaporte di Kiev, colpitispdai. Il proprietario muore sul colpo, mentre il custode, ferito a una gamba, riesce a chiedere aiuto all’esercito ucraino. Tutto inutilmente, L'articolo proviene da Inews24.it.

