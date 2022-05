Ucraina, Russia taglia l’elettricità alla Finlandia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia sospende da domani l’elettricità alla Finlandia. Lo ha reso noto il fornitore Rao Nordic, una sussidiaria della compagnia russa Inter Rao, scrive il Guardian, mentre sale la tensione fra i due Paesi per l’annuncio di Helsinki di voler aderire alla Nato. La compagnia che gestisce la rete elettrica finlandese, Fingrid, ha sottolineato che le forniture russe coprono il 10% del fabbisogno e che la mancata erogazione potrà essere sostituita con maggiori importazioni dalla Svezia e un aumento della produzione locale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Lasospende da domani. Lo ha reso noto il fornitore Rao Nordic, una sussidiaria della compagnia russa Inter Rao, scrive il Guardian, mentre sale la tensione fra i due Paesi per l’annuncio di Helsinki di voler aderireNato. La compagnia che gestisce la rete elettrica finlandese, Fingrid, ha sottolineato che le forniture russe coprono il 10% del fabbisogno e che la mancata erogazione potrà essere sostituita con maggiori importazioni dSvezia e un aumento della produzione locale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

LucaBizzarri : @DiDonadice In effetti è molto meglio l’adesione dell’Ucraina alla Russia di questi giorni. - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - marcodimaio : Ciò che sfugge a Donatella Di Cesare è la differenza abissale tra #annessione e #adesione. La Russia vuole annetter… - Karaoke51564471 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha sostenut… - shineelite2 : RT @GiovaQuez: Capuozzo: 'Non siamo in Ucraina per salvare Kiev, ma se interveniamo per la Crimea violiamo il diritto all'autodeterminazion… -