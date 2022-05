Ucraina-Russia, capo 007 Kiev: “Putin malato, golpe in corso” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin è in “condizioni psicologiche e fisiche pessime ed è gravemente malato”, di cancro e di altre malattie. Lo ha dichiarato, in un’intervista a SkyNews.uk, il generale maggiore Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare Ucraina. Sulla guerra Ucraina-Russia, il generale ha detto che l’offensiva militare contro Mosca sta andando così bene che arriverà a un punto di svolta entro metà agosto e finirà entro la fine dell’anno. “Il punto di svolta si avrà nella seconda parte di agosto. La maggior parte delle azioni di combattimento si sarà conclusa entro la fine di quest’anno. Il risultato sarà che rinnoveremo il potere ucraino in tutti i territori persi, compresi il Donbass e la Crimea”, ha affermato Budanov, secondo il quale la sconfitta in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Vladimirè in “condizioni psicologiche e fisiche pessime ed è gravemente”, di cancro e di altre malattie. Lo ha dichiarato, in un’intervista a SkyNews.uk, il generale maggiore Kyrylo Budanov,dell’intelligence militare. Sulla guerra, il generale ha detto che l’offensiva militare contro Mosca sta andando così bene che arriverà a un punto di svolta entro metà agosto e finirà entro la fine dell’anno. “Il punto di svolta si avrà nella seconda parte di agosto. La maggior parte delle azioni di combattimento si sarà conclusa entro la fine di quest’anno. Il risultato sarà che rinnoveremo il potere ucraino in tutti i territori persi, compresi il Donbass e la Crimea”, ha affermato Budanov, secondo il quale la sconfitta in ...

