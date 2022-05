Ucraina, Prodi: “Solo Usa e Cina possono mettere fine alla guerra. L’Italia decida se avere un ruolo attivo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il ritorno della guerra in Europa dopo tanti anni porta con sé cambiamenti notevoli, che coinvolgono ogni aspetto e non lasciano alcun paese escluso: come avviene dinanzi a ogni cambiamento serve adeguarsi, nel caso specifico adottando una linea comune di difesa e passando al vaglio ogni strumento possibile per trovare la pace. Lo sa bene Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, che ha tenuto una lectio magistralis nella facoltà di Scienze politiche, a Palermo, nel corso della quale ha parlato a lungo della guerra in Ucraina. Prodi: “L’Italia decida se avere un ruolo attivo” La lunga esperienza internazionale di Prodi e la conoscenza in prima persona degli attori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Il ritorno dellain Europa dopo tanti anni porta con sé cambiamenti notevoli, che coinvolgono ogni aspetto e non lasciano alcun paese escluso: come avviene dinanzi a ogni cambiamento serve adeguarsi, nel caso specifico adottando una linea comune di difesa e passando al vaglio ogni strumento possibile per trovare la pace. Lo sa bene Romano, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, che ha tenuto una lectio magistralis nella facoltà di Scienze politiche, a Palermo, nel corso della quale ha parlato a lungo dellain: “seun” La lunga esperienza internazionale die la conoscenza in prima persona degli attori ...

