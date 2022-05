Ucraina | Mariupol ‘torturata a morte’ mostra le contraddizioni del pacifismo all’italiana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il 9 maggio, la data attesa come un segnale significativo riguardo tempi e andamento dello scenario bellico, non ha indicato come si ipotizzava solo qualche settimana prima la possibile fine di una guerra tanto assurda quanto terrificante, perché “l’operazione militare speciale” di Putin non sta lontanamente producendo i risultati che il tiranno si prefiggeva. La Z disegnata nel cielo di Mosca dai caccia nelle prove per la celebrazione della Victory Parade a ridosso della celebrazione, un’immagine plasticamente stridente dello scarto tra la propagandistica esibizione di potenza del regime e il bilancio attuale sul campo, “a causa del tempo incerto” è stata archiviata. E, a differenza di quanto era stato annunciato, come abbiamo visto il 9 maggio non è stato nemmeno l’occasione per dichiarare “la guerra totale” all’da “denazificare” da cima a fondo, perché ...