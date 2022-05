Ucraina, Borrell: “Stanziati altri 500 milioni di aiuti militari”. Il video (Di venerdì 13 maggio 2022) Ucraina, Borrell: “Stanziati altri 500 milioni di aiuti militari” Milano, 13 mag. (askanews) – L’Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell ha annunciato che l’Unione europea fornirà altri 500 milioni di euro di supporto militare all’Ucraina durante il G7 dei ministri degli Esteri che si è svolto a Wangels, in Germania. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di venerdì 13 maggio 2022): “500di” Milano, 13 mag. (askanews) – L’Alto rappresentante per la politica estera Ue Josepha annunciato che l’Unione europea fornirà500di euro di supporto militare all’durante il G7 dei ministri degli Esteri che si è svolto a Wangels, in Germania. (Testo eAskanews)

