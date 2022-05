Ucraina, Biden chiama leader Finlandia e Svezia su Nato (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden ha avuto oggi una telefonata di una quarantina di minuti con il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto e la premier svedese, Magdalena Andersson, in vista della prospettiva della loro adesione alla Nato. Lo ha reso noto la Casa Bianca. La telefonata arriva dopo che ieri il presidente finlandese Niinisto e la premier Sanna Marin hanno annunciato il loro sostegno alla richiesta d’ingresso nella Nato, che verrà presto formalizzata. A breve si attende un analogo passo dalla Svezia. “Condividiamo una profonda preoccupazione sulla guerra della Russia in Ucraina. Ho esposto i prossimi passi della Finlandia verso l’adesione alla Nato. La Finlandia apprezza profondamente il necessario ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente americano Joeha avuto oggi una telefonata di una quarantina di minuti con il presidente della, Sauli Niinisto e la premier svedese, Magdalena Andersson, in vista della prospettiva della loro adesione alla. Lo ha reso noto la Casa Bianca. La telefonata arriva dopo che ieri il presidente finlandese Niinisto e la premier Sanna Marin hanno annunciato il loro sostegno alla richiesta d’ingresso nella, che verrà presto formalizzata. A breve si attende un analogo passo dalla. “Condividiamo una profonda preoccupazione sulla guerra della Russia in. Ho esposto i prossimi passi dellaverso l’adesione alla. Laapprezza profondamente il necessario ...

