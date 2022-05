Ucraina, bambini con disabilità abbandonati negli istituti. La denuncia: “Lasciati a morire!” (Di venerdì 13 maggio 2022) Nell’orrore della guerra in Ucraina c’è un dramma ancora più grande, che è quello dei bambini. E tra i bambini, soprattutto i più deboli e indifesi, a cominciare da quelli con disabilità. Una situazione atroce e poco conosciuta. I minori che riescono a scappare con o senza le proprie famiglie, infatti, vanno in Europa, quelli con una disabilità più grave non ce la fanno: rimangono ad aspettare le bombe, senza medicine, senza personale in grado di occuparsi dignitosamente di loro. Lo denuncia un report di Disability rights international, stilato al termine delle ispezioni effettuate a fine aprile in alcune strutture dell’Ucraina occidentale. In particolare DRI ha visitato tre edifici che accolgono persone dai sei anni fino all’età adulta, e una casa per ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Nell’orrore della guerra inc’è un dramma ancora più grande, che è quello dei. E tra i, soprattutto i più deboli e indifesi, a cominciare da quelli con. Una situazione atroce e poco conosciuta. I minori che riescono a scappare con o senza le proprie famiglie, infatti, vanno in Europa, quelli con unapiù grave non ce la fanno: rimangono ad aspettare le bombe, senza medicine, senza personale in grado di occuparsi dignitosamente di loro. Loun report di Disability rights international, stilato al termine delle ispezioni effettuate a fine aprile in alcune strutture dell’occidentale. In particolare DRI ha visitato tre edifici che accolgono persone dai sei anni fino all’età adulta, e una casa per ...

