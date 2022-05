**Ucraina: appello degli ex presidenti a leader del mondo, 'aiutateci ad evacuare Azovstal'** (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Ci rivolgiamo ai leader dei Paesi del mondo. Ai paesi membri dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Canada, Cina, Turchia e altri e anche all'Onu. Chiediamo di aiutare il governo ucraino con tutte le risorse diplomatiche disponibili a salvare i civili e i militari da Azovstal che la Russia, su ordine di Putin, cerca di distruggere in tutti i modi possibili". Comincia così la lettera degli ex presidenti dell'Ucraina Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko e Petro Poroshenko indirizzata ai leader dei principali Paesi del mondo con la richiesta di aiuto per superare la fase di stallo ed evacuare militari e civili ucraini dall'acciaieria di Azovstal. "Quelle scioccanti atrocità non hanno alcun senso militare ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Ci rivolgiamo aidei Paesi del. Ai paesi membri dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Canada, Cina, Turchia e altri e anche all'Onu. Chiediamo di aiutare il governo ucraino con tutte le risorse diplomatiche disponibili a salvare i civili e i militari dache la Russia, su ordine di Putin, cerca di distruggere in tutti i modi possibili". Comincia così la letteraexdell'Ucraina Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko e Petro Poroshenko indirizzata aidei principali Paesi delcon la richiesta di aiuto per superare la fase di stallo edmilitari e civili ucraini dall'acciaieria di. "Quelle scioccanti atrocità non hanno alcun senso militare ...

