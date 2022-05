Twitter, Musk sospende accordo per l’acquisto del social (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – L’accordo con Twitter è “temporaneamente sospeso”. Lo annuncia in un tweet Elon Musk, spiegando che la decisione è stata presa “in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. A fine aprile il fondatore di Tesla aveva annunciato un accordo per l’acquisto del social network: un’operazione da 44 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – L’conè “temporaneamente sospeso”. Lo annuncia in un tweet Elon, spiegando che la decisione è stata presa “in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. A fine aprile il fondatore di Tesla aveva annunciato unperdelnetwork: un’operazione da 44 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'accordo con Twitter è 'temporaneamente sospeso'. Lo ha fatto sapere Elon Musk in un tweet. #ANSA - repubblica : L'accordo da 44 miliardi tra Musk e Twitter è stato temporaneamente sospeso - sole24ore : #Musk sospende l'accordo per l'acquisto di #Twitter, il titolo crolla nel premarket - GiusvaPulejo : La manovra di Musk su Twitter mi sembra sempre più finanziaria per meri interessi speculatori. La roba che ha fatto… - OctavianZaki : RT @j_gufo: Twitter, Musk annuncia a sorpresa: «Sospeso l’accordo per rilevare il social» Lo sapevo ci siamo fatti riconoscere... Ma certo… -