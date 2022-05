Twitter, Musk sospende accordo per l’acquisto del social (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – L’accordo con Twitter è “temporaneamente sospeso”. Lo annuncia in un tweet Elon Musk, spiegando che la decisione è stata presa “in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. A fine aprile il fondatore di Tesla aveva annunciato un accordo per l’acquisto del social network: un’operazione da 44 miliardi di dollari. Nel suo tweet, il miliardario ha incluso un collegamento a un articolo Reuters del 2 maggio che citava una dichiarazione di Twitter, in cui la piattaforma stima “che gli account falsi o spam rappresentano meno del 5% degli utenti attivi giornalieri durante il primo trimestre”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – L’conè “temporaneamente sospeso”. Lo annuncia in un tweet Elon, spiegando che la decisione è stata presa “in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. A fine aprile il fondatore di Tesla aveva annunciato unperdelnetwork: un’operazione da 44 miliardi di dollari. Nel suo tweet, il miliardario ha incluso un collegamento a un articolo Reuters del 2 maggio che citava una dichiarazione di, in cui la piattaforma stima “che gli account falsi o spam rappresentano meno del 5% degli utenti attivi giornalieri durante il primo trimestre”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

