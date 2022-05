Twitter, Musk: sono ancora impegnato nell'acquisizione (Di venerdì 13 maggio 2022) "Still committed to acquisition", resto ancora impegnato nell'acquisizione. Così il fondatore di Tesla, Elon Musk, in un successivo tweet dopo che in precedenza aveva twittato che l'accordo da 44 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) "Still committed to acquisition", resto. Così il fondatore di Tesla, Elon, in un successivo tweet dopo che in precedenza aveva twittato che l'accordo da 44 ...

