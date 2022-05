Twitter | Elon Musk sospende l' acquisto | sotto accusa i profili fake

Advertising

Agenzia_Ansa : L'accordo con Twitter è 'temporaneamente sospeso'. Lo ha fatto sapere Elon Musk in un tweet. #ANSA - SkyTG24 : Il patron di Tesla #ElonMusk ha annunciato con un tweet il congelamento dell'intesa di acquisizione per 44 miliardi… - matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - yuna_hikari : RT @ilpost: Elon Musk ha sospeso l’acquisto di Twitter - gioprattichizzo : #ElonMusk mette in standby l'acquisizione di #Twitter -

Come cambieràcon l'arrivo diMusk E' iniziata l'era diMusk a... o forse no. Il miliardario sudafricano d'origine ma americano d'adozione ha sospeso temporaneamente l'acquisto del colosso dei social network . Il motivo A spiegare le ragione ...... ora non siamo di fronte a una chiusura completa, ma poco ci manca, perchéMusk ha annunciato che l'acquisto diè "Temporaneamente sospeso". L' imprenditore miliardario naturalmente non ...L’operazione di acquisizione di Twitter riceve una battuta d’arresto. Ad annunciare la sospensione dei lavori è lo stesso Elon Musk. Il motivo In un recente documento ufficiale, Twitter dichiara di ...Elon Musk non smette di sorprendere. Con un annuncio inaspettato il tycoon ha fatto sapere che l'accordo con Twitter da 44 miliardi di dollari è «temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che ...