TV digitale | al diavolo il decoder! | L’alternativa c’è | e si vede meglio

Leggi su newstv

(Di venerdì 13 maggio 2022) Diciamo la verità: i decoder possono essere un grosso grattacapo. Costi, cavi, connessione, settaggio. E’ un’avventura che ogni volta comincia ma non quando finisce. Si può farne a meno? Decisamente sì. A forza di leggere notizie, istruzioni e informazioni su come affrontare il cambio di standard, molti rischiano di essersi fatta l’idea che il decoder sia qualcosa di indispensabile, obbligatorio, imprescindibile per passare al nuovo standard. Non è così. Vuoi dire basta al decoder? E’ possibile Web SourceAnzi, fare a meno del decoder può evitare anche molti mal di testa. E per di più regalarci una TV di qualità migliore. Come fare a meno del nemico decoderal decoder c’è, basta cambiare punto di vista. E guardare al di sopra della nostra testa. Non si tratta di aggiungere un nuovo apparecchio ma di passare a una nuova ...