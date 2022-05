Tv | Cabello | “‘Pechino Express’ una rinascita | vorrei continuare nel mondo dei viaggi”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Una, un’esperienza che ha offerto l’opportunità di lasciarsi alle spalle il passato recuperando l’energia di un tempo. Un’esperienza da proseguire con Sky restando sempre nell’ambito dei. Victoriasaluta così il primo posto a, andato in onda su Sky Uno/+1 e on demand. Vittoria che ha ottenuto insieme al suo compagno dio Paride Vitale, superando la coppia formata da ‘Mamma e figlia’, ovvero da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. A Dubai, l’ultima tappa in cui è stata ambientata la lunga e faticosa ‘maratona’, infatti, il duo ‘I Pazzeschi’ ha sbaragliato gli avversari: dopo ‘Mamma e figlia’ sono arrivati in terza posizione ‘Gli Sciacalli’, duo composto da Aurora Leone e Fru. Premiata da un ascolto record, con 474mila ...