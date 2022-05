“Tutti hanno visto”. Eurovision 2022, Mara Venier tuona contro l’eliminazione di Achille Lauro (Di venerdì 13 maggio 2022) Achille Lauro parla dopo l’eliminazione da Eurovision nella semifinale di ieri giovedì 12 maggio. Una prestazione comunque da applausi quella di Achille Lauro che aveva deciso di cavalcare un toro meccanico. Il cantautore performer romano aveva portato sul palco del Palaolimpico di Torino il brano punk rock ‘Stripper’, un dialogo d’amore tra uno stripper e un cowboy. E nella messa in scena non si risparmia come di consueto, cavalcando un toro meccanico rosso dalle sembianze femminili che ha ribattezzato Roberta. Tutina nera trasparente, con slip sgambati, boa di struzzo nero al collo, stivali da cowboy e cappello di camoscio, l’artista viene accolto da un lungo applauso della platea torinese dove appaiono anche cartelloni con dichiarazioni d’amore nei suoi confronti. Tuttavia non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)parla dopodanella semifinale di ieri giovedì 12 maggio. Una prestazione comunque da applausi quella diche aveva deciso di cavalcare un toro meccanico. Il cantautore performer romano aveva portato sul palco del Palaolimpico di Torino il brano punk rock ‘Stripper’, un dialogo d’amore tra uno stripper e un cowboy. E nella messa in scena non si risparmia come di consueto, cavalcando un toro meccanico rosso dalle sembianze femminili che ha ribattezzato Roberta. Tutina nera trasparente, con slip sgambati, boa di struzzo nero al collo, stivali da cowboy e cappello di camoscio, l’artista viene accolto da un lungo applauso della platea torinese dove appaiono anche cartelloni con dichiarazioni d’amore nei suoi confronti. Tuttavia non è ...

Advertising

GiovaQuez : Letta (PD): 'Tutti eravamo convinti che sarebbero bastati pochi giorni per veder scappare il governo ucraino. Gli u… - emergency_ong : 'Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo ospedale così bello, dove tutti i servizi sono gratuiti: è… - HellasVeronaFC : Racconta ai tuoi figli chi sono gli Uomini che l’hanno fatto. Spiega ai tuoi amici come fu possibile essere i migli… - epjpvany : RT @xpoisonnivy: Se entri nella hybe penso dopo devono trascinarti per i capelli fuori di lì tra i bangtan e i loro parrucchieri, hanno pre… - 2812Colla : RT @pozzifn: Quit leggendario grazie a tutti quelli che mi hanno strappato anche una sola risata. Buona continua e ricordatevi nella vita c… -