Turista si perde lungo la Via Francigena, era diretto a Velletri: in corso ricerche a tappeto (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono ore di apprensione ai Castelli per la scomparsa di una persona di cui si sono perse le tracce. L'uomo, sembrerebbe un Turista olandese di circa 78 anni, dalle prime informazioni disponibili, stava percorrendo la Via Francigena in direzione Velletri prima di svanire nel nulla. Sul posto, in un'area nei pressi di Ariccia sulla strada regionale 218 al km 11, sono tutt'ora in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, presenti anche con un mezzo aereo. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

