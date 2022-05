Turismo balneare | weekend da primato | oltre dieci milioni di vacanzieri prenderanno d’assalto le spiagge italiane

(Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA –di turisti si riverseranno sullein questo. A prevederlo è un’indagine condotta da Cnae Commercio tra i propri associati di tutta Italia. A imprimere una spinta decisiva al primo boom della stagione marina la colonnina del mercurio che arriverà a una media di 27 gradi con punte superiori ai 30 in molte località. Icominceranno a muoversi già da venerdì e il flusso in uscita e in entrata di/verso i centri cittadini proseguirà sostenuto fino alla tarda sera di domenica. Il movimento coinvolgerà praticamente tutti i 30mila stabilimenti nazionali. E interesserà anche le strutture ricettive: l’indagine prevede che saranno quasi trei turisti che pernotteranno ...

Per la stagione2022 quindi su 174 acque di balneazione, 172 sono idonee e 2 ... ilinclusivo e sostenibile. La costa veneziana ne ha 7 Venezia, San Michele al Tagliamento, Caorle, ...E' l'esito della riunione di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata in Prefettura a Bari per il "progressivo aumento die di afflusso di persone, soprattutto nei ... Movida e turismo balneare,intensificati controlli nel Barese A prevederlo è un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra i propri associati di tutta ... Due dati – oltre dieci milioni di turisti negli stabilimenti balneari, intorno ai tre milioni di ...Settori, che dopo la stangata dei lockdown per il contenimento da Covid-19, stentano a ripartire per mancanza di personale. La mancanza di personale. “Molti ristoranti sono costretti a chiudere un gio ...