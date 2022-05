Truffa milionaria sul Superbonus 110 | arrestato noto costruttore napoletano

Advertising

Raff_Napolitano : #redditodicittadinanza truffa milionaria degli #immigrati : così rubano i nostri soldi #risorseInps - Sbrn65 : RT @VoxNewsInfo2: : Reddito cittadinanza, truffa milionaria degli immigrati: così rubano i nostri soldi - FabioMegnamix : RT @VoxNewsInfo2: : Reddito cittadinanza, truffa milionaria degli immigrati: così rubano i nostri soldi - Zamberlett : RT @Massimi06250625: Reddito cittadinanza, truffa milionaria degli immigrati: così rubano i nostri soldi - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : Reddito cittadinanza, truffa milionaria degli immigrati: così rubano i nostri soldi -

Fanpage.it

Italia 1: Le Iene presentano Paolo Catanzaro: da mistico a showgirl , lo speciale dedicato allamessa in piedi dalla ex veggente di Brindisi ha attirato l'attenzione di 1.445.000 ...Stasera su Italia1 alle 21:20 va in onda lo speciale di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli Le Iene - Paola Catanzaro: da mistico a showgirl . La puntata è interamente dedicata allamessa in piedi da Paolo Catanzaro, l'ex veggente di Brindisi diventato poi Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale, che prometteva guarigioni e salvezza nello spirito e nel corpo in ... Superbonus 110 sui condomini, truffa milionaria scoperta dalla Guardia Di Finanza Le Fiamme Gialle di Aversa (Caserta) hanno scoperto una truffa da poco meno di 4 milioni di euro sul Superbonus 110%: i lavori risultavano eseguiti ...Truffa alle banche, retata della Finanza: scattano arresti. Maxi operazione delle fiamme gialle in provincia di Caserta ...