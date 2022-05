Trovata la prova di alieni su Marte? L’ultima foto della Nasa fa ben sperare ma… (Di venerdì 13 maggio 2022) Proseguono le notizie decisamente significative provenienti dallo spazio, e dopo la nuova in merito alla registrazione del terremoto più forte mai udito su Marte, ancora una volta è il Pianeta Rosso ha catalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori. Marte, Nasa, 13/5/2022 – Computermagazine.itGrazie alle immagini più “fresche” trasmesse recentemente dal rover della Nasa, Curiosity, si è potuto osservare quello che sembrerebbe essere una porta scavata e incastonata nel paesaggio marziano. Si tratta di una fotografia che è stata pubblicata dall’agenzia spaziale americana nella giornata di ieri, e che è stata scattata dalla Mastcam del rover Curiosity in una struttura geologica nota come Greenheugh Frontone in occasione della mattina dello scorso 7 maggio 2022. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Proseguono le notizie decisamente significative provenienti dallo spazio, e dopo la nuova in merito alla registrazione del terremoto più forte mai udito su, ancora una volta è il Pianeta Rosso ha catalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori., 13/5/2022 – Computermagazine.itGrazie alle immagini più “fresche” trasmesse recentemente dal rover, Curiosity, si è potuto osservare quello che sembrerebbe essere una porta scavata e incastonata nel paesaggio marziano. Si tratta di unagrafia che è stata pubblicata dall’agenzia spaziale americana nella giornata di ieri, e che è stata scattata dalla Mastcam del rover Curiosity in una struttura geologica nota come Greenheugh Frontone in occasionemattina dello scorso 7 maggio 2022. ...

