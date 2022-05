Triennale di Milano, il 16 maggio l’asta di beneficenza con l’opera di Vezzoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Triennale di Milano, il 16 maggio si terrà l’asta di beneficenza con l’opera di Vezzoli realizzata per la copertina dell’album di Fedez Lunedì 16 maggio alle ore 18.30, l’opera di Francesco Vezzoli IL PESSIMISTA NARCISISTA o IL NARCISISTA PESSIMISTA, realizzata per la copertina dell’ultimo album di Fedez, Disumano, e ora esposta in Triennale Milano, verrà battuta all’asta benefica a favore di Fondazione TOGETHER TO GO (TOG) in collaborazione con Sotheby’s Italia. IL PESSIMISTA NARCISISTA o IL NARCISISTA PESSIMISTA è installata nel mezzanino dello Scalone d’Onore di Triennale. l’opera è un doppio ritratto dell’artista e imprenditore ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022)di, il 16si terràdicondirealizzata per la copertina dell’album di Fedez Lunedì 16alle ore 18.30,di FrancescoIL PESSIMISTA NARCISISTA o IL NARCISISTA PESSIMISTA, realizzata per la copertina dell’ultimo album di Fedez, Disumano, e ora esposta in, verrà battuta albenefica a favore di Fondazione TOGETHER TO GO (TOG) in collaborazione con Sotheby’s Italia. IL PESSIMISTA NARCISISTA o IL NARCISISTA PESSIMISTA è installata nel mezzanino dello Scalone d’Onore diè un doppio ritratto dell’artista e imprenditore ...

