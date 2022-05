"Travolti da un'auto, finestrini esplosi, poi...": il dramma dei genitori di Cucchi, cosa è successo (Di venerdì 13 maggio 2022) Un pirata della starda avrebbe travolto l'auto dei genitori di Stefano e Ilaria Cucchi. Un veicolo avrebbe travolto l'auto con la coppia per poi darsi alla fuga. I genitori di Cucchi ora si trovano in ospedale. Ma Ilaria Cucchi sui social ha voluto condividere un appello: "Un grosso veicolo pirata questa mattina ha urtato questa'auto mentre percorreva l'autostrada Roma-Civitavecchia all'altezza Monte Romano, mandandola in testa coda", scrive. "Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. A bordo vi viaggiavano i miei genitori che sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori", continua. "Sono in corso accertamenti medici ma per fortuna pare che mia madre si sia rotta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Un pirata della starda avrebbe travolto l'deidi Stefano e Ilaria. Un veicolo avrebbe travolto l'con la coppia per poi darsi alla fuga. Idiora si trovano in ospedale. Ma Ilariasui social ha voluto condividere un appello: "Un grosso veicolo pirata questa mattina ha urtato questa'mentre percorreva l'strada Roma-Civitavecchia all'altezza Monte Romano, mandandola in testa coda", scrive. "Sonotutti i vetri dei. A bordo vi viaggiavano i mieiche sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori", continua. "Sono in corso accertamenti medici ma per fortuna pare che mia madre si sia rotta ...

