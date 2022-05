Trasporti e spostamenti | cosa cambia dal 1 aprile? Cosa si può fare senza vaccino o green pass

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) Da venerdì 1entra in vigore il nuovo decreto riaperture e il 31 marzo termina lo stato di emergenza. Questo vuol dire che anche sul fronte deglie deicambieranno molte cose e ci saranno meno restrizioni. In particolare, andranno a cadere diverse limitazioni per chi non ha ilo ha solo ilbase e non quello rafforzato, andiamo a scopriresuccede e dove si potrà andare. Dove si può andare? Dall’1sarà possibile per chiunque prendere mezzi pubblici del trasporto locale (dunque gli autobus in città e le metropolitane)bisogno di mostrare la certificazione verde, sia...