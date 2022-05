Traffico di stupefacenti e riciclaggio con opere d' arte | 31 arresti a Milano

Advertising

Vdruz : Sgominato traffico internazionale di stupefacenti: eseguite 31 misure cautelari - journalchc : ?? Sono 31 le persone raggiunte da un'ordinanza di misure cautelari emessa dalla #DDA di Milano per l'accusa di… - infoitinterno : Milano, traffico di stupefacenti e riciclaggio con opere d'arte: 31 misure cautelari - infoitinterno : Milano, traffico di stupefacenti e riciclaggio con opere d’arte: 31 misure cautelari - infoitinterno : Traffico internazionale di stupefacenti: operazione della polizia anche in Puglia. Arrestate 31 persone -

...nei confronti di 31 persone gravemente indiziate di essere a vario titolo collegate a un'associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di ingenti quantitativi die ...... in Italia e in Europa, tutte in un qualche modo connesse a un'associazione per delinquere finalizzata aldi. Tra queste, anche l'imprenditore Alberto Genovese , già a processo ...Si trovava in un anonimo condominio non lontano dal campo sportivo di Sagnino, una delle basi di stoccaggio della droga proveniente dall’estero e destinata al mercato lombardo. Non hanno dubbi al rigu ...Il gruppo criminale era in grado di rifornire diverse decine di chili di stupefacenti tra cocaina, ketamina e hashish. Nel 2020 assieme ad Amato avrebbe organizzato l’importazione di 617 chili di hash ...