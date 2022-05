Tottenham, Conte: “Siamo felici per questo risultato ma bisogna già pensare alla prossima gara” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tottenham Conte – Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, dopo lo scontro diretto contro l’Arsenal. Ecco quanto affermato. “questo è stato il mio primo derby contro l’Arsenal, i nostri tifosi sono stati molto bravi. Abbiamo avuto una grande partenza, poi abbiamo gestito. Siamo felici per quanto risultato, ora lottiamo punto su punto per il finale di stagione. Ora giochiamo nel fine settimana e dobbiamo fare subito bene. Ora festeggiamo, ma già da domani dobbiamo pensare alla prossima gara, bisogna vincere sennò questa vittoria non sarà valsa a nulla. Kane? Molto bravo e preciso dal dischetto, parliamo di un ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022)– Antonio, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, dopo lo scontro diretto contro l’Arsenal. Ecco quanto affermato. “è stato il mio primo derby contro l’Arsenal, i nostri tifosi sono stati molto bravi. Abbiamo avuto una grande partenza, poi abbiamo gestito.per quanto, ora lottiamo punto su punto per il finale di stagione. Ora giochiamo nel fine settimana e dobbiamo fare subito bene. Ora festeggiamo, ma già da domani dobbiamovincere sennò questa vittoria non sarà valsa a nulla. Kane? Molto bravo e preciso dal dischetto, parliamo di un ...

