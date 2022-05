Torvaianica | estate 2022 ancora all’insegna delle regole anti Covid | ecco le norme da seguire in spiaggia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 maggio 2022) Inizierà ufficialmente nel fine settimana la stagione balnearea Pomezia e dunque sulle spiagge di. Pochi minuti fa il Sindaco Adriano Zuccalà ha firmato l’ordinanza che disciplinerà lo svolgimento del periodo estivo nei prossimi mesi. Leper l’Anche l’sarà– e non poteva essere altrimenti –e prescrizioni per proteggerci dal contagio ci accompagneranno infatti anche quest’anno tra lettini e ombrelloni. Quali saranno?le nel dettaglio. Le disposizioni per gli stabilimenti ...