Torta tre ingredienti: un dolce economico e senza cottura! (Di venerdì 13 maggio 2022) Vuoi realizzare un dolce diverso dal solito con pochissimi ingredienti? Con latte condensato e panna acida realizzeremo un dolce dall'impasto davvero inusuale. Sarà una merenda perfetta ed economica da servire ai tuoi bambini. Impasto Per preparare l'impasto dobbiamo utilizzare: 8 gr di lievito in polvere 380 gr di farina 180 gr di latte condensato 200 gr di panna acida oppure di yogurt Sale Portiamo la panna acida in una boule capiente insieme al latte condensato. Dopodiché aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo con un cucchiaio. Successivamente versiamo dentro la farina precedentemente mescolata insieme al lievito in polvere. A questo punto amalgamiamo con un cucchiaio fino ad ottenere una massa. Dopodiché continuiamo a lavorare con le mani su un piano da lavoro infarinato. Dopo aver creato un rotolo irregolare tagliamolo a ...

