Torre del Greco | piromane incendia 4 auto | 47enne incastrato dalla videosorveglianza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe appiccato il fuoco che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, nella periferia didel(Na), ha causato l’incendio nel quale sono state coinvolte quattroin sosta: sono state le immagini registratevideo sorveglianza a incastrare il presunto, individuato e arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile e delle stazioni Centro e Capoluogo. Si chiama Dario Izzo, ha 47 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. L’incendio è divampato lungo via Nazionale e via Ponte della Gatta. Apparentemente senza un motivo, l’uomo avrebbe innescato le fiamme con un accendino e alcuni cartoni, lasciando questi ultimi sullemobili scelte evidentemente a caso. Le vetture sono andate completamente distrutte, con le fiamme ...

