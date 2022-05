Torre del Greco | incendia quattro auto senza motivo | arrestato piromane

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ha dato fuoco amobili parcheggiate in strada, adelalcun. È stato identificato eildai Carabinieri. Si tratta di un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, che adesso dovrà rispondere di incendio. L’episodio si è verificato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ha appiccato le fiamme rischiando di fare esplodere tutto. Incendia 4 auto senza motivo a Torre del Greco. Carabinieri arrestano piromane I carabinieri della sezione radiomobile e delle stazioni centro e capoluogo di Torre del Greco hanno arrestato per incendio Dario Izzo, di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine. La notte tra martedì e mercoledì l'uomo, senza alcun motivo apparente, ha dato fuoco con un accendino e cartoni ad alcune autovetture parcheggiate in strada.