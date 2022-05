Tornata dalla Francia a Napoli per ricevere in dono nuova vita

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Al Policlinico Federico II diè stato effettuato – per la prima volta nel Sud Italia, secondo quanto riferito da fonti della struttura – un trapianto di rene prelevato il giorno prima e preservato grazie alla macchina di perfusione continua (machine perfusion) nell’attesa che la ricevente venisse preparata al trapianto. La prima paziente operata è una giovane della Campania,. La ragazza, che per ragioni di lavoro si era trasferita in, era ormai rassegnata all’idea di doversi sottoporre a dialisi per il resto dei suoi giorni: per lei la donazione di rene e il successivo trapianto ha significato poter tornare a vivere. “Machine perfusion” è il nome del macchinario che consente la perfusione ...

