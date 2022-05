(Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica a mezzanotte scade il diritto al riscatto delper. La società assicura Juric, ma il Wolfsburg vede il Southampton Domenica a mezzanotte scade la tempistica per il riscatto da parte deldi Josip. Il giocatore ha l’apprezzamento di mister Juric e la società gli ha promesso il riscatto del croato. Intanto il Wolfsburg, proprietaria del cartellino, ha iniziato un principio d’intesa col Southampton se il Toro non dovesse pagare gli 11 milioni di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Torino, si avvicina la deadline per riscattare Brekalo: gli sviluppi - identitagolose : Lo spirito Nikkei di Azotea: sorsi e bocconi intriganti nel nuovo cocktail bar con cucina a Torino. La contaminazio… - terrencesyou : RT @gold__rush__: Allora ho ancora un occhio chiuso ma ho appreso di Lana Del Rey a Portofino. Se davvero si avvicina al Piemonte e in part… - GiuntiEditore : Si avvicina il Salone del Libro di Torino?????? Ecco il calendario degli appuntamenti con i nostri autori:… - gold__rush__ : Allora ho ancora un occhio chiuso ma ho appreso di Lana Del Rey a Portofino. Se davvero si avvicina al Piemonte e i… -

Calcio News 24

... come è successo recentemente aalle OGR: infatti, molti dei ragazzi selezionati per quest'... Dopo di lei se neun'altra che ricorda la curiosità nei confronti del suo nome Graphi, ...Questo assunto è tanto più vero, quanto più ci sial mondo dello sport, sia esso il più seguito dai tifosi (come il calcio) o una competizione più di nicchia (si pensi ad esempio all'hockey). Torino, si avvicina la deadline per riscattare Brekalo: gli sviluppi Tre diversi Caddy resi unici grazie alla collaborazione con gli studenti dell’Istituto Europeo di Design che hanno lavorato su tre stili diversi ...Amici 2022, la finale in diretta domenica 15 maggio, in prima serata, su Canale 5. Chi sarà il vincitore della 21esima edizione