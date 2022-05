Torino, Juric: “A Verona ho messo il cuore. Belotti? Nei prossimi giorni si saprà” (Di venerdì 13 maggio 2022) Ivan Juric ha parlato alla vigilia della trasferta di Verona, penultima giornata della Serie A 2021/2022. Questa l’analisi del tecnico del Torino: “C’è ancora tanto da fare e da migliorare, ma sono soddisfatto per le basi che abbiamo messo: sono felice di essere qui”. Per lui sarà la prima volta da avversario contro i gialloblu: “Lì ho vissuto due anni molto intensi. Ci ho messo tantissimo cuore e arrivi a un punto in cui hai bisogno di cambiare. Ma guardando indietro è stato bellissimo costruire quello che abbiamo fatto e rivedere ancora quello spirito che abbiamo portato. Belotti? Si saprà tutto nei prossimi giorni. Bremer? Non giocherà queste ultime due partite: ha stretto i denti nonostante i problemi alla ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Ivanha parlato alla vigilia della trasferta di, penultima giornata della Serie A 2021/2022. Questa l’analisi del tecnico del: “C’è ancora tanto da fare e da migliorare, ma sono soddisfatto per le basi che abbiamo: sono felice di essere qui”. Per lui sarà la prima volta da avversario contro i gialloblu: “Lì ho vissuto due anni molto intensi. Ci hotantissimoe arrivi a un punto in cui hai bisogno di cambiare. Ma guardando indietro è stato bellissimo costruire quello che abbiamo fatto e rivedere ancora quello spirito che abbiamo portato.? Situtto nei. Bremer? Non giocherà queste ultime due partite: ha stretto i denti nonostante i problemi alla ...

