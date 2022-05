Top Gun | Maverick | speriamo che il ritorno di Tom Cruise porti un messaggio di pace

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) In un momento in cui il mondo è in apprensione per la guerra russo-ucraina mentre in Italia si è appena acceso lo scandalo degli indecorosi alpini ripresi in video a Torino in atteggiamenti molesti, sembrerà quasi fuori luogo parlare di un film che in fin dei conti parla di soldati, obbiettivi da colpire, squadre aeree e missili tomahawk. Nel 1986 Top Gun decollò in tutto il mondo rivelandosi un cult che raccontava in modo spettacolare una storia di competizione e fratellanza tra aviatori, pur restando lontano dal fronte, quindi dalla definizione di war-movie. Addolciva l’action delle sue battaglie aeree e il testosterone dei personaggi con la storia d’amore dal tocco fashion tra un giovanissimo Tome la meravigliosa Kelly McGillis, mentre nell’immaginario collettivo si poneva di fatto come anello di congiunzione tra quell’Ufficiale e Gentiluomo con Richard ...