Tommy Vee | ecco che fine ha fatto | dal Grande Fratello al brutto male della sua ex

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 13 maggio 2022) Chi si ricorda diVee? Ha partecipato al4 e indimenticabile è la love-story con una sua ex coinquilina che, giusto recentemente, ha risentito.di chi si parla. Unaedizione quella del GF 4 da cui è sbocciata la longeva storia d’amore tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Ma memorabile è anche il deejayVee che all’epoca ha avuto un flirt con una tra le sue compagne di viaggio, residenti in quel momento nella Casa più spiata d’Italia.Vee-Altranotizia (Fonte: Google)Ebbene! Ultimamente si è messo in contatto con questa persona, riallacciando eventualmente i rapporti. Chissà l’emozione nel sentirsi ancora e ricordare insieme quell’esperienza così bella e intensa nonché al contempo totalizzante. Ma chi è ...