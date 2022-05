TikTok, Fortnite, influencer: il Festival di Cannes le prova tutte per riportare i giovani al cinema (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Festival di Cannes vuole sedurre i giovani Le Figaro, pagina 28, di Caroline Sallé, Enguérand Renault e Chloé Woitier. Il Festival di Cannes stende il tappeto rosso per i giovani. Questa frangia della popolazione per la quale andare al cinema è diventata un’eccezione culturale. Il fenomeno non è nuovo. Nel 2019, Dominique Boutonnat, presidente del CNC, aveva già lanciato l’allarme. All’inizio degli anni ’90, i giovani sotto i 25 anni rappresentavano quasi la metà di tutti gli ingressi al cinema. «Oggi questa cifra si aggira tra il 27 e il 28%», ha spiegato. Da allora, la pandemia e le reclusioni hanno aumentato il tempo trascorso dalla generazione davanti agli schermi. Per invertire la tendenza, il Festival di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 13 maggio 2022) Ildivuole sedurre iLe Figaro, pagina 28, di Caroline Sallé, Enguérand Renault e Chloé Woitier. Ildistende il tappeto rosso per i. Questa frangia della popolazione per la quale andare alè diventata un’eccezione culturale. Il fenomeno non è nuovo. Nel 2019, Dominique Boutonnat, presidente del CNC, aveva già lanciato l’allarme. All’inizio degli anni ’90, isotto i 25 anni rappresentavano quasi la metà di tutti gli ingressi al. «Oggi questa cifra si aggira tra il 27 e il 28%», ha spiegato. Da allora, la pandemia e le reclusioni hanno aumentato il tempo trascorso dalla generazione davanti agli schermi. Per invertire la tendenza, ildi ...

